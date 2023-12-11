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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة أمريكية تكشف عن مساعي إدارة بايدن لتأمين الملاحة في البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توسيع قوة المهام البحرية التي تهدف إلى ضمان حرية الملاحة ضد التهديد الحوثي في البحر الأحمر.

وبحسب التقرير الذي يأتي من مسؤول كبير في واشنطن، فإن البنتاغون مهتم بتوسيع حجم CTF-135، وهي قوة بحرية متعددة الجنسيات تشارك فيها 39 دولة، وتتمركز في البحرين وتتولى مسؤولية أمن الشحن. الممرات في الخليج العربي والمحيط الهندي والبحر الأحمر.

وقال المسؤول الأمريكي في الإدارة لـ"واشنطن بوست" إن هناك مفاوضات نشطة مع عدة دول، لم يتم التأكد منها، لتوسيع القوة البحرية، على أمل أن تستجيب للتهديد القادم من اليمن.

وقبل نحو أسبوعين أعلنت بريطانيا إرسال سفينة الصواريخ المتطورة "دايموند" التي ستنضم إلى قوة العمل المتمركزة في البحرين.

 كما أرسلت فرنسا سفينتين صاروخيتين ستشاركان في أمن الممرات الملاحية.

ويعتقد خبراء أمريكيون بحسب الصحيفة، أنه من أجل حماية مرور السفن بشكل فعال في البحر الأحمر، ستكون هناك حاجة إلى قوة بحرية أكبر بكثير.

وقال ميك مولروي، المسؤول السابق في البنتاجون، للصحيفة الأمريكية، إن الولايات المتحدة "أمامها خيارات كثيرة مطروحة على الطاولة، لكنها قد تضطر إلى نقل العديد من السفن الحربية إلى المنطقة".

وقال المسؤول الذي خدم في إدارة ترامب: "إن نشر قوة بحرية كبيرة لحماية الممرات المائية في المنطقة فكرة جيدة".

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