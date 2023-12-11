فرنسا تدرس فرض عقوبات على المتورطين في عنف المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أن باريس تدرس فرض عقوبات محلية على صلة بعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت كولونا قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن باريس تدرس فرض عقوبات محلية على الجهات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وأضافت كولونا، أن الوضع في الضفة الغربية يثير قلق فرنسا، لا سيما بسبب حالات العنف العديدة التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون.

وفتحت فرنسا في الأسابيع الأخيرة الباب أمام محادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين استهدفوا الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن الأمر لم يحظ بإجماع حتى الآن.