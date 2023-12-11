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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تدرس فرض عقوبات على المتورطين في عنف المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية

علم فرنسا
علم فرنسا

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، أن باريس تدرس فرض عقوبات محلية على صلة بعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت كولونا قبل اجتماع للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن باريس تدرس فرض عقوبات محلية على الجهات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وأضافت كولونا، أن الوضع في الضفة الغربية يثير قلق فرنسا، لا سيما بسبب حالات العنف العديدة التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون.

وفتحت فرنسا في الأسابيع الأخيرة الباب أمام محادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين استهدفوا الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكن الأمر لم يحظ بإجماع حتى الآن.

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