لم أخضع لنظام غذائي.. مطربة عالمية تكشف سر رشاقتها| شاهد

كشفت المغنية الأسترالية سيا عن خضوعها إلى عملية شفط دهون خلال الفترة الماضية ، مؤكدة أنها تصرح بهذا الأمر من باب مصارحة جمهورها.

وتابعت سيا ، أنها صارحت الجمهور بهذا الأمر حتي لا يعتقدون أنها خضعت إلى نظام غذائي.

سيا خي مغنية وكاتبة غنائية أسترالية، ولدت في في مدينة أديليد في أستراليا. بدأت مسيرتها الفنية كمغنية في فرقة الجاز كريسب المحلية في منتصف التسعينيات. عام 1997.

وعندما تفككت فرقة كريسب، أصدرت سيا أول ألبوم لها تحت اسم أونلي سي على فلايفورد ريكوردز في أستراليا، بعد ذلك انتقلت إلى لندن في إنجلترا وغنت مع الثنائي زيرو سفن.

وفي عام 2000، وقعت سيا على عقد مع شركة سوني وأصدرت ألبومها الثاني ، وصرحت انها غير راضية عن ترويج الألبوم، قررت توقيع عقد مع غو بيت وإطلاق ألبومها الثالث كولور ذا سمول وان عام 2004.

في العام التالي، انتقلت سيا إلى مدينة نيويورك الأمريكية وبدأت سياحتها حول الولايات المتحدة. أطلقت سيا إصداريها الرابع والخامس سم بيبل هاف ريل بروبلمز ووي آر بورن .

وفي عام 2014، أصدرت ألبومها السادس اثاوزند فورمز اوف فير والذي سبقه إصدارها لأغنتيها المشهورة شاندلي ، وفي يناير 2016، أصدرت سيا ألبومها السابع ذيس ايز اكتينك.