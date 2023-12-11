بنك الإمارات دبي الوطني - مصر يفتتح فرعًا جديدًا في شبين الكوم

يستكمل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر خطته للتوسع في محافظات مصر ويفتتح فرعًا جديدًا في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

يأتي هذا الافتتاح كجزء من استراتيجية البنك لتعزيز تواجده في قطاع العقارات وتقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائه.

ويهدف الفرع الجديد إلى خدمة مجموعة واسعة من العملاء في قطاعات مختلفة حيث يوفر حلولًا مصرفية متكاملة لتلبية احتياجاتهم المالية والاستثمارية. وقد جهز الفرع بأحدث التقنيات المصرفية والخدمات الإلكترونية

ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية البنك لتوسيع نطاق عمله وتلبية احتياجات العملاء في مختلف المحافظات المصرية.

بافتتاح فرعه الجديد في شبين الكوم، يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني - مصر التزامه بتقديم تجربة مصرفية استثنائية ومتكاملة لعملائه، ويعزز تواجده في القطاع العقاري كجزء من رؤيته الاستراتيجية للنمو والتوسع في سوق مصر.