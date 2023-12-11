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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جاليري مصر يُقدم الفنان صبري منصور في الرياض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في تعاون جديد بين جاليري مصر وجاليري إرم بالرياض يستضيف الأخير معرضاً لأعمال التشكيلي المصري الكبير صبري منصور، يفتتح في تمام السادسة من مساء يوم الأربعاء 13 ديسمبر2023 بحضور نخبة من جمهور وفناني المملكة.

حول هذه الاستضافة يقول السيد محمد السعوي: "نسعى من خلال هذه العروض إلى تقديم نماذج من تجارب كبار وأهم التشكيليين المصريين وذلك من أجل تعريف الجمهور والفنانين بالمملكة خاصة شباب الفنانين بتجارب مميزة من الفن الحديث والمعاصر من الحركة التشكيلية المصرية تلك الحركة المشهود لها بميراث هائل يرتكن إلى تاريخ من السبق والريادة في منطقة الشرق الأوسط".

من جانبه قال الفنان محمد طلعت منظم العرض .. "يأتي المعرض استمراراً للتعاون الناجح مع جاليري إرم وإدارته المحترفة، وهذه المرة نقدم عالم الفنان صبري منصور أحد علامات المشهد الفني المصري وتجربته المعروفة بأنماطه التعبيرية وصياغاته البصرية المتفردة والتي تُعد بثرائها واختلافها عنواناً خاصاً لشخصيته الإبداعية".

كتب عنه الناقد والصحفي ياسر سلطان: "يشكل الضوء عنصراً محورياً في لوحات الفنان صبري منصور، وهو بطل المشهد في كثير من الأحيان، أجمل ما فيه خفاء مصدره، لا ترهقوا أنفسكم بالبحث عن مصدر الضوء هنا، فهو ينبثق من العناصر، هكذا تتشكل مفردات صبري منصور على مساحة اللوحة، كأنها كائنات نورانية ذائبة في التكوين وسابحة في فضاء أسطوري، أو أنه يشكل تفاصيلها وملامحها من الضوء وحده دون سواه، الولع بضوء القمر قد فرضته أجواء الغموض وطبيعة التكوين والميل الشخصي المتأرجح بين المنطق الخيالي والرمزي في رؤية الوجود والعناصر".

يستمر المعرض حتى 4 يناير2024 بمقر جاليري إرم (برج الميزان، شارع العليا، مركز الموسي، الرياض).

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