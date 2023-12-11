أحمد جمال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

ادلي الفنان أحمد جمال بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك داخل إحدى اللجان الانتخابية مدينة نصر .

وكان قد أدلي عدد كبير من الفنانين صباح اليوم بصوتهم في الانتخابات الرئاسية ، ومنهم نادية الجندي وخالد زكي وانعام الجريتلي .

طُرحت أغنية الفنان أحمد جمال، الجديدة التي تحمل اسم قوتنا في وحدتنا، ضمن مبادرة وطن واحد، وذلك تزامنا مع الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، برعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية.

أغنية قوتنا في وحدتنا، من غناء أحمد جمال وكلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وميكس وماستر مصطفى رؤوف ومونتاج أحمد عبد الرازق.