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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

صدى البلد

اثارت منطقة نائية في ولاية ألاسكا الأميركية العديد من التساؤلات  بعدما وقع بها حالات اختفاء آلاف الأشخاص، الامر الذي  جعل البعض يصفها بـ"مثلث ألاسكا"، تشبيها ب "مثلث برمودا" الشهير الغامض.

مثلث الاسكا الغامض يشبه مثلث برمودا

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية  في تقريرها عن المنطقة النائية في ولاية الاسكا الامريكية والتي تقع بين جونو وأنكوراج وبلدة بارو الصغيرة، حيث اختفى أكثر من 20 ألف شخص هناك منذ عام 1970 وقالت ان الامر يشبه ما يحدث في منطقة مثلث برموا الشهير من حوادث .

وقالت الصحيفة انه في 3 يونيو 2019، اختفت  سيدة تدعي شانا أومان (43 عاما) أثناء زيارتها لفيربانكس وأثار اختفاؤها حيرة السلطات التي بحثت لعدة أيام باستخدام  الهليكوبتر و الكلاب البوليسية، لكن دون فائدة

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي .

ألاسكا الأمريكية مثلث برمودا ولاية ألاسكا الأميركية

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