سكرتير المجمع المقدس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمنطقة طرة بالمعادي

أدلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز بمنطقة طرة بالمعادي.

وأكد نيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس - في تصريح له - أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كحق دستوري لكل المصريين، فيما حث جموع المواطنين على ضرورة المشاركة الايجابية والتعبير عن آرائهم ورسم مستقبل وطنهم والظهور أمام العالم بصورة تليق بوطننا الغالي مصر.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية التى انطلقت أمس الأحد أمام لجنته بمدرسة الشهيد محمد امتياز كامل الثانوية للبنات بقسم الوايلي.

وأكد قداسة البابا تواضروس أن المشاركة في الانتخابات هى تعبير عن المواطنة، لافتا إلى أنه كما يتعب المسئولين في كل موقع من أجل الشعب، فإنه على المواطنين أن يردوا عن هذا المجهود من خلال اظهار المحبة والمشاركة بإيجابية من أجل بناء الوطن.

وأشاد قداسة البابا تواضروس بتنظيم العملية الانتخابية، لافتا إلى ضرورة مشاركة كافة المواطنين في العملية الانتخابية والآدلاء بأصواتهم كحق دستورى أصيل، وأن عملية الاختيار حرية ومسئولية أمام التاريخ وأمام العالم كله.

وحث قداسة البابا تواضروس الثانى جموع المصريين من الشباب والكبار بضرورة المشاركة وأنه حق أصيل للجميع، مشيرا إلى أن الكنيسة جزء من الوطن ولابد من مشاركتها كباقي مؤسسات الدولة.

ونوه قداسته إلى أن المشاركة تعد تعبيرا عن الوفاء حيث نشترك جميعا في عملية واحدة، أما النتيجة يعلمها الله.

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