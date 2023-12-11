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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غناء عمر كمال وحودة بندق وحمزة الصغير .. الشعب المصري ينتخب على أنغام "عندنا مسئولية"

عمر كمال
عمر كمال

طرح كل من الفنان عمر كمال وحودة بندق وحمزة الصغير ، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، أغنية عندنا مسئولية ، تزامناً مع الانتخابات الرئاسية لعام 2024 .

الأغنية من كلمات والحان مصطفي شكري  ، ومن توزيع ميدو مزيكا ، ومن إخراج مصطفي مجدي .

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد مراكز الاقتراع بلغ 9376 مقرًا انتخابيًا، تضمنت 11631 لجنة فرعية في المدارس ومراكز الشباب، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بـ 15 ألف قاضٍ، للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024،  التي انطلقت داخل مصر، الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري، ولمدة 3 أيام، حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

 

 

وتم انهاء كافة الاستعدادات في جميع اللجان الانتخابية، التي ستعقد في المدارس، البالغ عددها 8563 مدرسة على مستوى الجمهورية، ويخوض الانتخابات 4 مرشحين، المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الشيخ زايد

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