محافظ الدقهلية : نزول المواطنين للتصويت بانتخابات الرئاسة تأكيد للعالم بعظمة انتمائهم

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن سير العمل باللجان الانتخابية بنطاق المحافظة يسير بشكل جيد ؛ حيث تم بدء عمل اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحا ويستمر التصويت حتي التاسعة من مساء ذات اليوم، هذا وقد توافد الناخبون للادلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية بمراكز والمدن والاحياء والقري بأنحاء المحافظة انطلاقا من ممارسة حقهم الدستوري وحرصا مقدرات وطنهم..

وقد وجه " مختار" الشكر والتقدير والعرفان لمواطني الدقهلية الذين ادلوا باصواتهم امس الاحد 10 ديسمبر وذلك كأول يوم لانطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية .

واشاد "مختار" مشاركات المرأة وكبار السن والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة مما يؤكد الوعى والادراك التام من جانب كافة فئات الشعب المصرى بالقضية المصريه..

واكد "مختار" علي ضرورة استمرار مشاركة الناخبين من ابناء الدقهلية اليوم وغدا ونزولهم للتصويت باللجان الانتخابية لكي تظهر الدقهلية بالمظهر اللائق بها بين المحافظات.

حيث اشار "مختار "ان النزول للتصويت بلجان الانتخابات رسالة للعالم برغبة المصريين بجميع طوائفهم في استقرار الوطن وحفاظا علي مقدراته ليؤكدوا عظمة إنتماءهم للوطن من خلال ممارسة حقهم الدستوري.

واوضح " مختار"ان الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119مغترب تم تجهيزها لاستقبال المواطنين وتيسير عملية التصويت وموضحا ان هناك جهودا مكثفة بتعاون كافة الاجهزة التنفيذية والامنية للتصدي لأي مشكلات طارئة فورا مؤكدا علي المتابعة المستمرة لسير الانتخابات بجميع اللجان علي مستوي المحافظة لازالة اي معوقات والتعامل معها فورا وذلك علي مدار اليوم وغدا وانتهاء عمليات التصويت باللجان الانتخابية….



وقد أشاد " مختار" الجهود المبذوله من قبل كافة الاجهزة الامنية والتنفيذية بالمحافظة لتأمين وضمان سير الانتخابات الرئاسية علي مدار فترة اجراءها مشيرا بان وعى المواطن وادراكة هو اكبر تامين لهذا العرس الانتخابى الذى يتم فى جميع المحافظات المصرية.

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