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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبد الله يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

ادلى الفنان الكبير صلاح عبد الله بصوته فى الانتخابات الرئاسية ، داخل إحدى اللجان بمحافظة الاسكندرية ، والتى يتواجد فيها حالياً .

صلاح عبد الله

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وحرص الملحن والمطرب سامر أبو طالب وزوجته الفنانة رنا سماحة على الادلاء بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 صباح اليوم .

 

كما ادلى الفنان أحمد جمال بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك داخل إحدى اللجان الانتخابية مدينة نصر .

ونشرت الفنانة نادية الجندي عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، صورة لها أثناء إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية. 

وأدلى الفنان عمرو مصطفي بصوته في مدرسة عبد العزيز السيد نصر أول، وذلك في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد مراكز الاقتراع بلغ 9376 مقرًا انتخابيًا، تضمنت 11631 لجنة فرعية في المدارس ومراكز الشباب، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بـ 15 ألف قاضٍ، للإشراف على اللجان الفرعية والعامة، في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024،  التي انطلقت داخل مصر، الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري، ولمدة 3 أيام، حتى الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري

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