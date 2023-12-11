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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قذائف الهاون.. سرايا القدس تشن هجوما قويا على جنود الاحتلال بخان يونس

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، أنها قصفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في شارع 5 شمال شرقي خانيونس بقذائف الهاون.

 

وأكدت كتائب القسام، إنها استهدفت مستوطنة نير إسحاق بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم

وأضافت كتائب القسام، إنها جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأعلنت سرايا القدس، قصفها حشودا للعدو في منطقة جحر الديك ومحور التقدم نتساريم بقذائف هاون من العيار الثقيل

وقالت الإذاعة الإٍسرائيلية نقلا عن جيش الاحتلال، إن 5 من جنود الجيش لقوا مصرعهم اليوم في كمين نفذتهكتائب القسام قرب فتحة نفق في خان يونس.

بصواريخ "رجوم".. كتائب القسام تستهدف مستوطنة نير إسحاق

كتائب القسام تجدد قصف تل أبيب برشقة صاروخية

سرايا القدس الاحتلال الاسرائيلي خانيونس حركة الجهاد الإسلامي جيش الاحتلال

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