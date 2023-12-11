قذائف الهاون.. سرايا القدس تشن هجوما قويا على جنود الاحتلال بخان يونس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، أنها قصفت تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في شارع 5 شمال شرقي خانيونس بقذائف الهاون.

وأكدت كتائب القسام، إنها استهدفت مستوطنة نير إسحاق بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم

وأضافت كتائب القسام، إنها جددت قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأعلنت سرايا القدس، قصفها حشودا للعدو في منطقة جحر الديك ومحور التقدم نتساريم بقذائف هاون من العيار الثقيل

وقالت الإذاعة الإٍسرائيلية نقلا عن جيش الاحتلال، إن 5 من جنود الجيش لقوا مصرعهم اليوم في كمين نفذتهكتائب القسام قرب فتحة نفق في خان يونس.