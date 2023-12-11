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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن تبعث برسالة مهمة إلى العراق بسبب الهجمات على القوات الأمريكية

أمريكا والعراق
أمريكا والعراق

أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طلب من رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، إجراءات إضافية لمنع الهجمات على القوات الأمريكية.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،، قرارا بتشكيل فريق عمل مشترك للتحقيق مع المسؤولين الأمنيين عن المنطقة التي حصل فيها الاعتداء على السفارة الأميركية ومقر جهاز الأمن الوطني.

وبدوره؛ قال يحيى رسول الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في العراق في بيان : في هذا الإطار جرت إحالة الضباط والمنتسبين من القوات الأمنية المسؤولة عن أمن المنطقة إلى لجان تحقيق متخصصة لمحاسبة المقصرين منهم.

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وأضاف: "يواصل فريق العمل، بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، ملاحقة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن".

القوات الأمريكية بلينكن محمد شياع السوداني العراق

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