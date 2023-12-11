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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام المتطرفين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى | شاهد

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، اقتحام المتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك وأداء صلوات تلمودية وإشعال الشموع في باحاته بمناسبة عيد "الانوار" اليهودي.

 

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الفلسطينية، مقطع فيديو يظهر إشعال عدد من المتطرفين الإسرائيليين شموعا داخل باحات المسجد الأقصى، فيما يعرف بعيد "الحانوكاه".

 

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، ضد مستوطنات غلاف غزة. 

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