فتاوى تشغل الأذهان.. حكم إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية.. وشاب يشكو "أرهقتني الابتلاءات ولا أستطيع التحمل فماذا أفعل؟

فتاوى تشغل الأذهان

هل يجوز إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية والجمعيات؟.. الإفتاء: في المال 3 حقوق

أرهقتني الابتلاءات ولا أستطيع التحمل فماذا أفعل.. مجدي عاشور ينصح

هل يجب على المدخن إعادة الوضوء أم المضمضة تكفي قبل الصلاة



نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي عن الفتاوى التي تشغل الأذهان.

وقالت دار الإفتاء المصرية ، إنه تقرر عند علماء المسلمين أن هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ فمنه الصدقة المطلقة، ومنه الصدقة الجارية، ومنه الوقف.

وأوضحت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: ( هل يجوز إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية

، هل يجوز إخراج الزكاة والصدقات لصالح مؤسسة خيرية ؟) ، أن ذلك تصديقًا لقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19].

وتابعت: وفي مقابله قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ • لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24-25] الخاص بالزكاة المفروضة، وكل ذلك من باب فعل الخير الذي جعله الله تعالى ركنًا من أركان الفلاح، بحيث لا يتم الفلاح في التزام المسلم بالركوع والسجود وعبادة ربه إلا به.

واستشهدت بما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ» رواه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح.

ونبهت إلى أن الزكاة التي هي فرضٌ وركنٌ من أركان الإسلام قد حُدِّدَت مصارفُها على سبيل الحصر في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وتنصح دار الإفتاء الناس أن يبادروا إلى التبرع للمؤسسات الخيرية للمساهمة في استكمال تطوير مشاريعها الصحية المهمة: مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي أبو الريش الياباني، والمعهد القومي للأورام، ومركز الكلى بالمنصورة.

وأضافت: وأن يُنشأ كذلك صناديق ثلاثة: الصندوق الأول: يكون للوقف، فيوقف فيه الناس أموالهم ويجعلون ريعها وثمرتها لصالح هذه الجهات الثلاث وعلاج المترددين عليها أبد الدهر.

واستطردت: الصندوق الثاني يكون للصدقات، ويتصدق منه على البناء والتأسيس والصيانة وإظهار هذه المباني الخدمية بصورة لائقة بالمسلمين إنشائيًّا ومعماريًّا وفنيًّا، والصندوق الثالث: يكون للزكاة يصرف منه على الآلات وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، كمرتبات الموظفين وأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والأشعات ونحو ذلك.

وأوصت المسلمين في كل مكان داخل مصر وخارجها المساهمة في هذه المشاريع الجليلة التي تُخفف فرط الألم عن المرضى مصداقًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ».

وأشارت إلى أنه على الجهة المعنية بشأن إنشاء هذه المشاريع توضيح ما ذكرناه والعمل على إبرازه في أرض الواقع بمجموعة من الإجراءات اللازمة لذلك، حتى تحقق النتائج المرجوة بإخراج هذه المشاريع الجليلة إلى دنيا الناس من ناحية، والالتزام بالقواعد الشرعية المرعية بشأن الزكاة والصدقات والأوقاف من ناحية أخرى.

بدوره، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهرورية، على سؤال يقول (أرهقتني الابتلاءات ولا أستطيع التحمل فماذا أفعل؟

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، شيئين حاول أن تتحقق بهما . (الصبر) .. وأن تكثر من قول : (سبحان الله وبحمده)، فبهما تكون تحت ألطاف الله .. ألم تسمع قوله سبحانه :

(وٱصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ۖ وسبح بحمد ربك حين تقوم) . أي : حين تقوم للعمل أو للصلاة أو من نومك.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له عبر قناة “يوتيوب” ، إن التدخين لا يبطل الوضوء، وإن كان حراما ولا يجوز شرعا إلا أنه لا ينقض الوضوء.

ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، منوها إلى أن التدخين لا يبطل الوضوء، ومع ذلك فإن ذلك لا يبيح التدخين، حيث إن لدار الإفتاء فتوى بحرمته لأنه يدمر صحة الإنسان، ولكن إذا دخن شخص وهو على وضوء فمن باب أولى المضمضة جيدا وغسل الفم قبل الدخول في الصلاة من باب التأدب واحترام هذه الفريضة، والأهم أن المصلي يكون واقفا بين يدي الله عز وجل.