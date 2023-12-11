استهدف قاعدة حقل العمر الأمريكية النفطية في سوريا بهجوم صاروخي خطير

أعلنت إذاعة "شام إف إم" نقلاً عن شهود، اليوم الاثنين، عن تعرض قاعدة عسكرية أمريكية تقع بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بـ سوريا لهجوم صاروخي.

وبحسب الشهود، هزت عدة انفجارات قوية المنشأة العسكرية الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم، تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية أخرى في الشدادي في محيط حقل الجبسة النفطي جنوب محافظة الحسكة السورية، لقصف براجمات صواريخ متعددة، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل.

وبحسب قناة الميادين التلفزيونية، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية في العراق الشيعية مسؤوليتها عن الهجمات.

وفي 30 نوفمبر الماضي، أصدرت وحدات شيعية بيانا على تلجرام، حذرت فيه الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد العمليات المسلحة في سوريا والعراق لأن "العدو الأمريكي يواصل تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي الذي يقتل المدنيين في قطاع غزة". وجنوب لبنان".