سوريا.. بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن الهجوم الإسرائيلي على دمشق

صرح قائد في القوات المسلحة السورية لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية اشتبكت مع عدة صواريخ إسرائيلية في سماء دمشق.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السورية: "تم تنفيذ هجوم عدواني على مواقعنا العسكرية ليل الاثنين حوالي الساعة 23:05 مساءً [20:05 مساءً بتوقيت جرينتش].

وأضاف المتحدث أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ ضربات ضد العاصمة من جهة هضبة الجولان المحتلة".

وأشار إلى أن "الدفاع الجوي السوري تمكن من صد الهجوم وإسقاط عدد من الصواريخ المعادية".

وأضاف المتحدث أن أضرارا مادية لحقت بالقوات نتيجة إطلاق النار، ولم تقع إصابات في صفوف القوات السورية.

أفاد التلفزيون السوري، أمس ، بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق ومحيطها.