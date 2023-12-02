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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من سوريا بعد القصف الإسرائيلي على دمشق

أرشيفية
أرشيفية

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري، فجر السبت، قوله إن الجيش الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ، وأسقطت معظمها.

وأوضحت "سانا" أنه "عند الساعة 1:35 من فجر السبت (بالتوقيت المحلي) نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

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ولا تعلق إسرائيل كسياسة عامة على ضرباتها في سوريا، لكنها في أعقاب عدوانها على غزة تبنت ضربات عدة على ثكنات عسكرية جنوبي البلاد، قالت إنها ردا على قذائف وصواريخ أطلقتها "فصائل فلسطينية" باتجاه الجولان السوري.

 

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