آخرها استهداف مطار دمشق.. لماذا تتكرر الهجمات الإسرائيلية على سوريا؟ |حرب ثانية

قال فيتالي ناومكين، المحاضر في الأكاديمية الروسية للعلوم والرئيس العلمي لمعهد الدراسات الشرقية، إن إسرائيل تواصل ضرب الأراضي السورية من أجل جر دمشق إلى الصراع في الشرق الأوسط، لكن هذه الأمور تذهب سدى.

وأوضح ناومكين في تصريحات لوكالة تاس الروسية خلال المنتدى الدولي التاسع لقراءات بريماكوف في موسكو، أن إسرائيل تقوم بالاستفزاز، وتحاول إدخال سوريا في الصراع من أجل فتح جبهة ثانية ومن ثم بدء الحرب معهم، لافتا إلى أن إسرائيل تدرك أن سوريا من موقع الضعف لا تستطيع مقاومة أي شيء من إسرائيل، وفي المقابل لدى إسرائيل الآن جيش موحد وقوي.

وأضاف: "خطتهم ليس لديها أي فرصة للنجاح، ولكن إسرائيل لا تزال تستفز سوريا، على الرغم من أن السوريين لا يحتاجون إلى الانجرار إلى الصراع في غزة".

وفي 26 نوفمبر، أفادت محطة إذاعة "شام إف إم" التابعة للحكومة السورية، أن القوات الإسرائيلية قصفت مدارج مطار دمشق الدولي، لافتة إلى أن انفجارات هزت حيي المزة والمعضمية بريف دمشق.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت روسيا، الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، ووصفتها بأنها استفزازية وخطيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة المشتعلة بالفعل بسبب حرب غزة.

وأضافت زاخاروفا في بيان: "ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الإسرائيلي الأخير على منشأة مهمة للبنية التحتية المدنية السورية".