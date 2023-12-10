انفجارات عنيفة تهز دمشق.. والدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

أفاد التلفزيون السوري، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق ومحيطها.

بدورها، أفادت وسائل إعلام سورية، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق.

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية: “الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية أطلقت على محيط دمشق”.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه سُمع دوي انفجارات في ريف دمشق الجنوبي الغربي وريف القنيطرة جراء قصف إسرائيلي بحسب ما ذكرت صحيفة العين الإماراتية.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، كشف في وقت سابق الأضرار الذي تسبب فيها القصف الإسرائيلي "أهدافًا لحزب الله" في حي السيدة زينب جنوبي دمشق.

وذكر مدير المرصد في تصريحات ان القصف أسفر عن مقـ.تل سوريّين مواليين لحزب الله في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للحزب دمشق السبت.