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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل مجموعة من الدبلوماسيين بالمقر البابوي بالقاهرة

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الإثنين سفير السنغال في مصر، السفير كيموكو دياكيتي.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن السفير السنغالي بالقاهرة أعرب  خلال اللقاء عن سعادته بتواجده في مصر ومحبته لمصر وأهلها وعن العلاقات الطيبة التى تربط بين السنغال ومصر.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، السيد  كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، حيث تأتي هذه الزيارة من قِبَل السفير الكوري لقداسة البابا بقصد التعارف.

وأكد السفير خلال اللقاء على العلاقات الطيبة التي تربط بين بلاده ومصر، وحدثه قداسة البابا عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرًا إلى ترابط المصريين معًا وتعايشهم كشعب واحد حول نهر النيل.

كذلك استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة،  السفير هاني محمد ناجي سفير مصر الجديد في أستراليا.

وتحدث قداسة البابا خلال اللقاء عن تواجد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حول العالم وتبادل الحوار مع ضيفه عن كيفية ربط الشباب في المهجر بالوطن مصر وتشجيعهم على زيارتها خاصةً الجيلين الثاني والثالث، وفي ختام اللقاء تمنى له قداسة البابا التوفيق في مهمته الجديدة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة أيضا، السفير حاتم النشار السفير الجديد لمصر في بوليڤيا.

ووَجَّهَ السفير خلال اللقاء، الدعوة لقداسة البابا لزيارة بوليڤيا، فيما تحدث قداسته عن خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بوليڤيا، متمنيًا لسيادته التوفيق في مهمته الجديدة.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الإثنين، السفير ياسر حسن سفير مصر جمهورية مصر العربية في إندونيسيا، الذي جاء للقاء قداسة البابا للتعارف، وذلك قبل تسلمه مهمته الجديدة سفيرًا لمصر في اندونيسيا، وتمنى له قداسة البابا التوفيق.

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