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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نهال طايل تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية.. وتوجه رسالة للمواطنين: شاركوا عشان مستقبل بلادنا

نهال طايل مقدمة برنامج
نهال طايل مقدمة برنامج تفاصيل اثناء مشاركتها في الانتخابات

أدلت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل على قناة "صدى البلد" بصوتها في لجنة الوافدين بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقالت نهال طايل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها سعيدة للغاية بمشاركتها في العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد هذه الأيام من أجل اختيار رئيس مصر 2024.

ودعت مقدمة برنامج تفاصيل المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي من أجل دعم واستقرار البلاد، مشيدة بالمشهد المشرف أمام اللجان الانتخابية في مختلف ربوع مصر والإقبال غير المسبوق من المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت نهال طايل: "النهاردة الشعب المصري بيضرب مثل مشرف خلال مشاركته في العملية الانتخابية بينم على عظمة وتحضر الشعب المصري في اختيار رئيسه القادم".

وأعلنت نهال طايل عن دعمها الكامل للمرشح الرئاسي رئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استقرار الوطن وتحقيق مزيد من التقدم والتنمية لبلدنا الغالية مصر.

واختتمت "طايل" تصريحاتها قائلة: "حمى الله مصر وسلمها من كل شر، وحفظ شعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وأبناءها المخلصين"، متمنية المزيد من الاستقرار والرخاء لأبناء الوطن فيما هو قادم.

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