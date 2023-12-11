عمرها 1500 عام.. الاستيلاء الاحتلال على دير قلعة الأثرية بالضفة الغربية

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالاستيلاء على منطقة "دير قلعة" الأثرية شرق بلدة دير بلوط غرب سلفيت في الضفة الغربية عمرها 1500 عام.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن المساحة التي أخطر الاحتلال بالاستيلاء عليها تبلغ 18 دونما، وتعود ملكيتها لعدة عائلات في البلدة.

يُشار إلى أن "دير قلعة" تقع على بعد 2 كم شرق دير بلوط، ويعود بناء الدير إلى أكثر من 1500 عام، ويمنع الاحتلال الوصول إليه، بينما يستمر زحف البناء الاستعماري بمحاذاته عبر مستعمرة "بدوئيل"، وعلى مقربة منه تقع مستعمرة "ليشم"، المقامتان على أراضي المواطنين في بلدتي كفر الديك ودير بلوط.