عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمرها 1500 عام.. الاستيلاء الاحتلال على دير قلعة الأثرية بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالاستيلاء على منطقة "دير قلعة" الأثرية شرق بلدة دير بلوط غرب سلفيت في الضفة الغربية عمرها 1500 عام.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن المساحة التي أخطر الاحتلال بالاستيلاء عليها تبلغ 18 دونما، وتعود ملكيتها لعدة عائلات في البلدة.

يُشار إلى أن "دير قلعة" تقع على بعد 2 كم شرق دير بلوط، ويعود بناء الدير إلى أكثر من 1500 عام، ويمنع الاحتلال الوصول إليه، بينما يستمر زحف البناء الاستعماري بمحاذاته عبر مستعمرة "بدوئيل"، وعلى مقربة منه تقع مستعمرة "ليشم"، المقامتان على أراضي المواطنين في بلدتي كفر الديك ودير بلوط.

دير قلعة الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي دير بلوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

ترشيحاتنا

تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. أمطار الخير تسقط على دهب

رحلات ومنافع.. توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة

هيئة مكتب حملة السيسي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

التنسيقية: المشاركة الشعبية غير المسبوقة بالانتخابات تؤكد اختيار بناء الجمهورية الجديدة

وجه رسالة خطيرة لقادة حماس.. وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر واشنطن على دعمها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ