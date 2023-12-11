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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خد عنواني وتليفوني.. رسالة عاجلة من أشهر سيدة في مصر لـ السيسي من أمام لجنة الانتخابات|فيديو

مسنة بعد التصويت
مسنة بعد التصويت

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسيدة مسنة توجه رسالة دعم وحب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 . 

وظهرت السيدة في مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا وهي تقول :" انا بحبك ياريس ونفسي اشوفك .. خد رقمي وعنواني وكلمني".

وتم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي ، خاصة وأنها سيدة شبية لصاحبة الفيديو الشهير “ حبيبي حبيبي حبيبي” . 

وظهرت السيدة وهي ترفع يديها الأثنتين أمام عدسات الكاميرات، بعدما قامت بالتصويت والإدلاء بصوتها ، ثم وضعت أصابعها العشرة في الحبر الأحمر الذي يستخدمه الناخبين بعد التصويت .

السيدة المسنة أكدت على أهمية فكرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمعنى العميق لجملة صوتك أمانة ، ولكن بطريقتها الخاصة بعدما وضعت أصابعها العشرة في الحبر وكأنها تبعث برسالة خاصة لجموع المصريين . 

الانتخابات الرئاسية 2024 عبد الفتاح السيسي حملة السيسي رسالة مسنة للسيسي

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