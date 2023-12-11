خد عنواني وتليفوني.. رسالة عاجلة من أشهر سيدة في مصر لـ السيسي من أمام لجنة الانتخابات|فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسيدة مسنة توجه رسالة دعم وحب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 .

وظهرت السيدة في مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا وهي تقول :" انا بحبك ياريس ونفسي اشوفك .. خد رقمي وعنواني وكلمني".

وتم تداول مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي ، خاصة وأنها سيدة شبية لصاحبة الفيديو الشهير “ حبيبي حبيبي حبيبي” .

وظهرت السيدة وهي ترفع يديها الأثنتين أمام عدسات الكاميرات، بعدما قامت بالتصويت والإدلاء بصوتها ، ثم وضعت أصابعها العشرة في الحبر الأحمر الذي يستخدمه الناخبين بعد التصويت .

السيدة المسنة أكدت على أهمية فكرة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمعنى العميق لجملة صوتك أمانة ، ولكن بطريقتها الخاصة بعدما وضعت أصابعها العشرة في الحبر وكأنها تبعث برسالة خاصة لجموع المصريين .