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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن: كثافة المشاركة بالانتخابات الرئاسية سابقة تاريخية تعبر عن وحدة الشعب

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

تقدم حزب مستقبل وطن ببالغ الشكر والتقدير لجموع الشعب المصري الذي خرج بالملايين على مدار يومين متتاليين ليعبر عن إرادته الواعية الحرة، مشاركا في انتخابات رئاسة الجمهورية التي تجرى بكل نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.

وثمن حزب مستقبل وطن هذه المشاركة القوية للمصريين التي بلغت حتى صباح اليوم 45% من إجمالي عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، معتبرًا هذه النسبة تشكل سابقة تاريخية تعبر عن وحدة الشعب المصري في أوقات الأزمات والتحديات، وتعكس وعيه وحرصه على الحفاظ على مقدراته وأمنه واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ودعا حزب مستقبل وطن جموع المصريين لمواصلة هذه الملحمة الديمقراطية والاستمرار في الإدلاء بأصواتهم حتى انتهاء الفترة الرسمية المحددة للتصويت.

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