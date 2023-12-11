من المسافة صفر.. سرايا القدس تعلن الإجهاز على جنديين إسرائيليين في غزة

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد في فلسطين، اليوم الإثنين، الإجهاز علي جنديين إسرائيليين من المسافة صفر في محور الشجاعية بقطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: "تمكنا من الإجهاز على جنديين صهيونيين من المسافة صفر خلال اشتباك مع قوة راجلة في محور الشجاعية”.

وأضافت: “تمكن مجاهدونا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بصاروخ "85 مضاد للدروع" وخوض اشتباكات ضارية مع الجنود المتحصنين بهيكلها في محور التقدم شرق غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام استمرار الاشتباكات بين مقاتليها والقوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديدا في مخيم جباليا ومدينة خان يونس.

وكشفت "القسام" اليوم عن أن قواتها استهدفت دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105"، كما استهدفت الحشود الإسرائيلية المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وأفادت "كتائب القسام" "باستهدافها مدينة تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة"، وفي وقت لاحق أعلنت "تجديد قصفها لتل أبيب برشقة صاروخية ثانية، ردا على استمرار المجازر الإسرئيلية".