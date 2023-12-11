«البحوث الإسلامية» و «الاتصالات» يناقشان تنفيذ مشروع علمي لرقمنة مقتنيات مكتبة الأزهر المركزية

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد وفدًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة تنفيذ مشروع «رقمنة مقتنيات مكتبة الأزهر المركزية».

جاء ذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر احمد الطيب – شيخ الأزهر بالحفاظ على التراث الإسلامي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من هذا الإرث العلمي وضمان انتقاله للأجيال القادمة.

وناقش الاجتماع سبل وآلية تنفيذ المشروع سواء من خلال تجهيز المحتوى الذي يتضمنه المشروع وأساليب العرض التي سيتم استخدامها، وفريق العمل المشارك في مراحل المشروع المختلفة سواء من المتخصصين في التاريخ الإسلامي والشريعة الإسلامية أم من الخبراء في مجال الرقمنة.

يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار رؤية الدولة المصرية واهتمامها بدعم مؤسسات الدولة المختلفة في مجال التحول الرقمي خاصة تلك التي ترتبط بالحضارة المصرية وتكوينها العلمي والثقافي.