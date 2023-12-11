وزيرة الخارجية الألمانية تدعو لقصف أدق لغزة لا يقتل المدنيين

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنه يتعين على إسرائيل أن تكيف استراتيجيتها العسكرية لمنع المعاناة بين المدنيين الفلسطينيين بشكل أفضل.

وذكرت الوزيرة في مؤتمر صحفي بدبي على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ: “نتوقع من إسرائيل… أن تسمح بمزيد من المساعدات الإنسانية، خاصة في الشمال، وأن تكون أعمالها العسكرية أكثر استهدافا وتتسبب في عدد أقل من الضحايا المدنيين”.

وذكرت أن مسألة كيفية تنفيذ إسرائيل لهذه المعركة أمر محوري بالنسبة لمنظور الحل السياسي.

وفرت علياء كاسان وعائلتها المكونة من تسعة أفراد من منزلهم في شمال غزة وانتقلوا جنوبًا في 13 أكتوبر.

منذ ذلك الحين، تقول الطالبة الجامعية البالغة من العمر 22 عامًا، لم تتمكن أسرتها من الحصول على الوقود والغذاء وغير ذلك من الضروريات الأساسية إلا بالكاد.

قالت كاسان: "نحن نحو 40 شخصاً في منزل عمي الصغير [بالقرب من دير البلح]". "ليس لدينا وقود. نحن نطبخ باستخدام الخشب وهو أمر غير صحي للغاية وآخر مرة أكلت فيها لحم كانت قبل أكثر من شهر والغذاء باهظ الثمن حقًا، وحتى عندما يرسلون المساعدات، فإن الناس يسرقونها ويبيعونها بسعر مرتفع للغاية. الكلمات ليست كافية لوصف ما مررنا به”.

وأشارت كاسان إلى أن إمكانية الحصول على الكهرباء نادرة أيضاً حيث أقوم بإعادة شحن هاتفي كل يوم بمساعدة جيراننا وللوصول إلى الإنترنت يجب عليّ المشي لمدة 30 دقيقة والدفع مقابل الاتصال بالإنترنت.