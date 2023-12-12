انفراجة جديدة.. بشرى سارة بشأن أسعار السكر في الأسواق

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن أزمة السكر كانت مفتعلة وتم حلها بشكل كبير، والسكر أصبح مطروح على بطاقات التموين ولا مساس فيه والمواطن يحصل عليه بالمجان والسعر الاسترشادي الخاص به 12.60 جنيه، ويوجد سكر حر بـ 27 جنيه، ويمكن الحصول عليه من أي منفذ من منافذ التموين.

حديث عن أزمة السكر

وأضاف "الدجوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أنه تم تقديم عدد من التسهيلات من قبل وزير التموين وعدد من المسؤولين مع أحد الشركات من أجل ضخ السكر من خلال التجار من أجل العمل على ضخ السكر في الأسواق أمام المواطنين.

وتابع: "عاوزين كل المحلات يكون عندها سكر ومحدش يقول معنديش ، والسكر نزل بنسبة كبيرة، وهيتم طرحه في السوق وخلال أيام هيكون تواجد في كل الأماكن والسكر نزل من 55 جنيه لـ 35 جنيه ومازال هينزل مع ضخ كميات أكبر".