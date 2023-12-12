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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة حلوان.. رابط التسجيل بالبرامج التدريبية في مركز اللغات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، عن فتح باب الحجز في الدورة التدريبية بجميع اللغات، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

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كلية الآداب جامعة حلوان

 يحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لإتاحة مثل هذه الدورات.

وأوضحت إدارة مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان انه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه إلى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت انه  يتم الإعلان عن بدء  كل دورة فور اكتمال العدد.  

ونوه المركز انه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية:
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966

 

وقد تم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتسهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

مؤتمر مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة

و شاركت جامعة حلوان في رعاية مؤتمر "مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة.. جمهورية الفرص والمستقبل الواعد"، الذي يأتي بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إصدار جريدة الجمهورية في السابع من ديسمبر عام 1953.

كما دعا الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بداية من يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣  من أجل تصدير مشهد حضاري يليق بمصر ويؤكد حضارتها.

وأكد رئيس جامعة حلوان، على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لهم.  مشددًا على أن ذلك سيسهم في صنع مستقبل مصر، خاصة في ظل المخاطر المحيطة بالبلاد.

جامعة حلوان مركز اللغات كلية الاداب كلية الآداب جامعة حلوان الدورة التدريبية الدكتور السيد قنديل Jobs Education

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