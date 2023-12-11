الكاتب الصحفي محمود بسيوني: لم نرصد أي تجاوزات في العملية الانتخابية.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ، أنه لم يتم رصد أي تجاوزات في العملية الانتخابية.



وأضاف بسيوني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لم نجد أي ملاحظات تشكك في العملية الانتخابية، وتسير بشكل منتظم".

وأشار: " الدولة المصرية خلقت ضمانات لنجاح عملية الانتخابات وفق ثقة الشعب في خطة بناء الديمقراطية، والإشراف القضائي على الانتخابات وفق مطلب الحوار الوطني أكبر دليل على نجاح هذه التجربة البرلمانية"، لافتا: "المعايير المطبقة في الانتخابات الرئاسية مطابقة للمواصفات العالمية".

وأوضح الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ: "البيئة السياسية الحالية في مصر حاضنة لجميع الأطراف"، مضيفا: "لدينا تعددية سياسية والانتخابات الرئاسية بها معارضة مشاركة وفئات أخرى".