أبو مسلم: محمد صلاح ظلم بعدم حصوله على لقب أفضل لاعب في إفريقيا

أكد أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تعرض للظلم؛ بسبب عدم حصوله على لقب أفضل لاعب في إفريقيا.



وقال أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" في رأيي أن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني كان يستحق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن النيجيري فيكتور أوسيمين ".



وأضاف أبو مسلم: "ياسين بونو يستحق جائزة أفضل حارس في إفريقيا، وكذلك المدرب وليد الركراكي الذي قاد أسوط الأطلسي للتواجد بالمربع الذهبي للمونديال الماضي لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.