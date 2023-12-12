عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

غزة والتعويم والزلزال على رأس قائمة بحث جوجل في مصر خلال 2023

قائمة بحث جوجل في
قائمة بحث جوجل في مصر

أعلنت شركة جوجل عن قوائم البحث لعام 2023 في مصر، والتي شملت عددًا من الموضوعات والقضايا التي شغلت الرأي العام المصري وقاموا بالبحث عنها على مدار العام، حيث تصدرت قائمة البحث الخاصة بالأخبار الحرب الإسرائيلية على غزة.  

قائمة بحث جوجل في مصر خلال 2023

وبحسب شركة جوجل فقد تضمن البحث عن موضوع الحرب عدة موضوعات أخرى مثل علم فلسطين، وسيناء، وعاصمة فلسطين القدس، ومعبر رفح، وخريطة فلسطين. 

وكان الموضوع الثاني الذي حاز اهتمام المصريين في قائمة بحث جوجل 2023 هو انخفاض قيمة الجنيه المصري “ التعويم”. 

أما الأمر الثالث كان البحث عن “ زلزال مصر” ويبدو أن الزلازل التي حدثت في عدد من الدول في المنطقة مثل سوريا وتركيا قد أثار رعب المصريين مما جعلهم يبحثون عن “ زلزال مصر”. 

وفي قائمة المنصات والمواقع، كانت نتيجة الثانوية العامة مسيطرة على البحث، ثم “تذكرتي”، و "بسطتهالك للمرحلة الثانوية"، وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، و"مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية". 

وفي القائمة الخاصة بالشخصيات تصدر لاعب كرة القدم إمام عاشور، ثم الممثلة جوري بكر، والكوميدي ومقدم البرامج باسم يوسف، وأبو عبيدة المتحدثِ الرسمي الإعلامي لكتائب الشهيد عز الدين القَسام الجناحِ العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.         

جوجل قوائم البحث لعام 2023 بحث جوجل مصر الرأي العام المصرى الحرب الإسرائيلية على غزة فلسطين سيناء عاصمة فلسطين القدس معبر رفح خريطة فلسطين زلزال مصر أبو عبيدة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

أمطار غزيرة ورعدية تضرب محافظات الدلتا والساحل الشمالي.. الأرصاد تُحذر

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

أخبار الفن| طلاق مطرب شهير.. أحمد البدرى في حالة حرجة.. التحقيق مع رضا البحراوي ومحمود الليثي

ترشيحاتنا

مسئول أمريكي: الموقف بين إسرائيل وحماس سيتغير بالعودة لمفاوضات جادة

كلمة واحدة لمن أراد انشراح الصدر وغُفران الذنب.. مستجابة مع الفجر

غزة والتعويم والزلزال على رأس قائمة بحث جوجل في مصر خلال 2023

5 مزايا لمشروعات الصوب الزراعية بمصر.. تعرف عليها

مسئول عسكري أمريكي: البارجة البحرية تعرضت لإطلاق صاروخ كروز قبالة السواحل اليمنية

معرض جدة للكتاب 2023 ينطلق تحت شعار "مرافئ الثقافة"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتزا الرعب.. مهرجان غريب في نابولي يثير جدل السوشيال ميديا |تفاصيل

مقطع فيديو يثير الجدل لسرقة سيارتين بطريقة ولا أغرب.. شاهد

علامات مضيئة لبطل إفريقيا.. ماذا قدم الأهلي في ضربة البداية بكأس العالم للأندية؟

يشبه زينة عيد الميلاد.. جيمس ويب يلتقط صورة جديدة لنجم متفجر|شاهد

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ