غزة والتعويم والزلزال على رأس قائمة بحث جوجل في مصر خلال 2023

أعلنت شركة جوجل عن قوائم البحث لعام 2023 في مصر، والتي شملت عددًا من الموضوعات والقضايا التي شغلت الرأي العام المصري وقاموا بالبحث عنها على مدار العام، حيث تصدرت قائمة البحث الخاصة بالأخبار الحرب الإسرائيلية على غزة.

قائمة بحث جوجل في مصر خلال 2023

وبحسب شركة جوجل فقد تضمن البحث عن موضوع الحرب عدة موضوعات أخرى مثل علم فلسطين، وسيناء، وعاصمة فلسطين القدس، ومعبر رفح، وخريطة فلسطين.

وكان الموضوع الثاني الذي حاز اهتمام المصريين في قائمة بحث جوجل 2023 هو انخفاض قيمة الجنيه المصري “ التعويم”.

أما الأمر الثالث كان البحث عن “ زلزال مصر” ويبدو أن الزلازل التي حدثت في عدد من الدول في المنطقة مثل سوريا وتركيا قد أثار رعب المصريين مما جعلهم يبحثون عن “ زلزال مصر”.

وفي قائمة المنصات والمواقع، كانت نتيجة الثانوية العامة مسيطرة على البحث، ثم “تذكرتي”، و "بسطتهالك للمرحلة الثانوية"، وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، و"مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية".

وفي القائمة الخاصة بالشخصيات تصدر لاعب كرة القدم إمام عاشور، ثم الممثلة جوري بكر، والكوميدي ومقدم البرامج باسم يوسف، وأبو عبيدة المتحدثِ الرسمي الإعلامي لكتائب الشهيد عز الدين القَسام الجناحِ العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.