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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تهنئة ودعمًا.. ماذا كتب الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية عن الأهلي

صدى البلد

علق الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية، على فوز الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا لعام 2023، خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وكتب الحساب الرسمي لكأس العالم للأندية عبر “فيس بوك”: “ملوك الكرة الأفريقية، الأهلي جاهز لمشاركته التاسعة”.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، أمس الإثنين، حصول النادي الأهلي المصري على جائزة أفضل نادٍ داخل قارة إفريقيا عن عام 2023، خلال الاحتفالية التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية.

وتنافس الأهلي مع الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على هذه الجائزة.

وحصد الأهلي الجائزة؛ بفضل فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه، بعد تغلبه على الوداد (3-2) في مجموع مباراتي النهائي.

وواجه الأهلي منافسة شرسة من صن داونز الذي توج أيضا بلقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

ومثَّل النادي الأهلي في حفل جوائز الكاف طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

فيما حصد صن داونز الجنوب أفريقي جائزة أفضل ناد للسيدات في قارة أفريقيا عن عام 2023، متفوقا على الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا المغربيين.

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