الناخبون هم الأبطال الحقيقيون.. نائب: ما جرى بالانتخابات إنجاز سياسي بكل المقاييس

قال بشير عبد الفتاح، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، إن ما جرى بأول و ثاني أيام الانتخابات الرئاسية يعتبر إنجازا و اختراقا سياسيا بكل المقاييس، موضحا أن أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع أن تصل كثافة التصويت إلى هذه النسبة.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على شاشة ON، أن هذا بسبب غياب حجة المنافسة في هذه الانتخابات وذلك لتميزها بالتعددية، و أن هناك فوارق في الخبرة و الحضور بين المرشحين، ربما أدى إلى تضائل معدل المنافسة.

وأوضح، أن إقبال الناخبين بهذه الكثافة كان هو البطل في المشهد المصري لهذا العام، مؤكدا أن الناخبون هم الأبطال الحقيقيون بسبب إثباتهم و حرصهم على المشاركة في صنع مستقبل بلدهم، و هم أيضا جادين في دعم قيادتهم السياسية لقيادة البلاد، و التصدي لكافة التحديات سواء كانت داخلية أو خارجية.

القضايا الاقتصادية بالمرتبة الثانية

ولفت، إلى ان هذه المرة من الانتخابات الرئاسية انشغل فيها المصريون بالأوضاع الأمنية بمستقبل سيادة و أمن بلادهم، منوها إلى أن الاهتمام بالقضايا الاقتصادية تراجع إلى المرتبة الثانية، و صعد الهاجس الأمني لدى المصريين على مستقبل بلدهم في المرتبة الأولى و الذي يعتبر تحول في أولويات الناخب المصري.