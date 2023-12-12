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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عبدالسند يمامة: سعيد بإقبال الناخبين لصناديق الاقتراع والمنافسة مستمرة لآخر دقيقة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أبدى الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، سعادته بمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، معقبًا: أنا سعيد والجميع يحتفل بالإقبال والهرولة المحمودة لوصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، ولا يوجد أي عرقلة في حملتي الانتخابية حتى الآن .    

وقال «يمامة» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الحكاية” على قناة "mbc مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن حملتنا بدأت ببرنامج مكتوب ومؤتمرات شعبية ناقشنا فيها المشاكل التي نراها لإيجاد حلول لها.


المنافسة قوية وهتفضل مستمرة لأخر دقيقة
 


أشار المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، إلى أن المنافسة قوية وهتفضل مستمرة لأخر دقيقة، وهذا ما استشعره عند لقائي بالناس في الشارع.

وأوضح عبد السند يمامة، أنه يوجد في بعض المحافظات تقدم على المرشح الأول عبد الفتاح السيسي، مثل الجيزة والدقهلية والغربية أما باقي المحافظات غير محسومة.

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