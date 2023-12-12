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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

صدى البلد

سخر المعلق الرياضي مدحت شلبي، علي تعاقد النادي الأهلي مع الفرنسي أنتوني موديست.

وقال مدحت شلبى، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش"، المذاع علي قناة "صدي البلد":  أنتوني موديست، (جاي مع العفش)، لأنه لم يؤدي الأداء الذي يليق بمهاجم النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف : لم نر أي إمكانيات أو قدرات من موديست، وشاهدنا أداءً ساذج ، الصفقة غير ملائمة للنادي الأهلي، ولا لجماهيره التي كانت تضع آمال كبيرة عليه.

 

وتابع  : الأهلي يحتاج مهاجم (ملو هدومه)، وعامل السن أيضًا لا يساعد موديست على تقديم مستوى منتظر منه وهو بعمر الـ35 سنة.

 

وكان قد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الإثنين، حصول الأهلي المصري على جائزة أفضل ناد داخل قارة أفريقيا عن عام 2023، خلال الاحتفالية التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية.

وتنافس الأهلي مع الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على هذه الجائزة.

وحصد الأهلي الجائزة، بفضل فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه، بعد تغلبه على الوداد (3-2) في مجموع مباراتي النهائي.
وواجه الأهلي منافسة شرسة من صن داونز الذي توج أيضا بلقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

ويمثل النادي الأهلي في حفل جوائز الكاف طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

فيما حصد صن داونز الجنوب أفريقي جائزة أفضل ناد للسيدات في قارة أفريقيا عن عام 2023، متفوقا على الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا المغربيين.

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لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

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