عمرو أديب: لدينا جهة عظيمة نظمت الانتخابات والشعب المصري عنده نضج ووعي

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يوجد شيء مهم وواضح في الشعب المصري وهو النضج الذي أدى إلي تبديل الخطر الاقتصادي بالخطر السياسي، مضيفاً أن عندما استشعر الشعب الخطر على أمن الدولة توجه على الفور لصناديق الاقتراع للمشاركة.

وأضاف «عمرو أديب» خلال تقديمه لبرنامج “الحكاية” على قناة "mbc مصر": "الشعب قال أنا نازل أقول نعم للدولة ونعم للحدود ونعم لقوة عسكرية تحمي الدولة".

ولفت عمرو أديب ، إلى أن لدينا جهة عظيمة نظمت الانتخابات بشكل جيد، منوهاً أن اليوم لكل شخص لديه رقم اللجنة الانتخابية الخاصة به وله رقم في كشوف الناخبين، ينتخب المواطن بكل سهولة وبشكل منظم.