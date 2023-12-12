حملة المرشح حازم عمر: لم نتلق أي شكاوى لعملية التصويت بالانتخابات

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن يومين الأنتخابات اليوم الأول والثاني كانوا جيدين جداً، و نسبة المشاركة كانت جيدة، مضيفاً أن اليوم الثاني كانت أعداد الناخبين أكثر من اليوم الأول.





وأضاف «الشقنقيري» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الحكاية” على قناة "mbc مصر" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب" أن الحملة الانتخابية الخاصة بـ المرشح حازم عمر لن تتلقى أي شكاوى بصعوبات أو بعوائق لعملية التصويت، موضحاً أن الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد.





وأشار المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إلى أن إذا أستمر التصويت بهذا الشكل لليوم الثالث هذه النسبة ستكون غير مسبوقة في أي أنتخابات من قبل، منوهاً إلى أننا نحن راضيين على ما تم من أداء من الناخبيين من بداية الترشح لـ حازم عمر.

