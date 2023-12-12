أسامة كمال: جيش الاحتلال ألقى 22 ألف قنبلة على غزة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن صحيفة الواشنطن بوست تؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قذف 22 ألف قنبلة على غزة، متابعاً: كلامي يجب أن تسمعه الإنسانية وهو 22 ألف قنبلة في 365 كيلو متر هذه مساحة غزة وهذا يعني أنه تم قصف كل كيلو متر في غزة 60 قنبلة".



وأضاف «أسامة كمال» من خلال تقديمه لبرنامج “مساء DMC” على قناة " DMC" أن في كل كيلو متر في غزة يعيش 9 ألاف مواطن فلسطيني، مضيفا أن 60 قنبلة لكل 9 ألاف إنسان.



وتساءل «أسامة كمال» هل مازلنا نصدق أن جميع المتوفيين في قطاع غزة، هم الكام ألف الذين رصدوا اعدادهم لنا؟، وهذا دليل على أن جميع المباني التي انهارت وسقطت على أصحابها.