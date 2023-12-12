أمريكا متورطة في 3 أزمات سياسية كبرى.. وتخاطر بالدخول بمواجهة كارثية مع الصين

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الباحث الأمريكي كريستوفر ماك ليون وهو زميل في Defense Priorities، بمؤسسة فكرية للسياسة الخارجية مقرها واشنطن، أكد أن أمريكا متورطة في 3 أزمات سياسية كبرى في 3 أجزاء من العالم وهذا يضعها في مواجهة 3 قوة كبرى نيابةً عن دول ليست حليفة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية بمعاهدات.



وأضاف «أسامة كمال» من خلال تقديمه لبرنامج “مساء DMC” على قناة " DMC" أنه في أوروبا، أمريكا تخوض حرب بالوكالة مع روسيا ضد أوكرانيا، مضيفاً أنه في شرق أسيا أمريكا تخاطر بالدخول في مواجهة كارثية مع الصين بسبب تايوان.

الشعب الأمريكي يرفض تحمل فاتورة المساعدات العسكري





وأشار «أسامة كمال» أن الباحث الأمريكي كريستوفر ماك ليون يقول أن تورط أمريكا يرهق القدرات الأمريكية ويحرك مخاطر ليست ضرورية وينشأ عداوات محلية ويحرم الشعب الأمريكي من موارد يمكنه أن يستخدمها في الولايات المتحدة.

وأشار «أسامة كمال» إلى أن الشعب الأمريكي يرفض أن يتحمل فاتورة المساعدات العسكرية إلى أجل غير مسمى.

