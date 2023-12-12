أسامة كمال: إسرائيل لا تعترف بحقوق الإنسان وقررت تحويل قطاع غزة لسجن

قال الإعلامي أسامة كمال، إن أمس ذكرى إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفاً أن موقع الأمم المتحدة وصفه بأنها الوثيقة الأهم في تاريخ حقوق الإنسان في العالم وإنه معيار مشترك بين جميع الأمم والشعوب.





وأضاف «أسامة كمال» خلال تقديمه برنامج “مساء DMC” على قناة "Dmc" أن 75 سنة من قصر شايو في باريس بعد الحرب العالمية الثانية كانوا المشاركين في صياغة الأتفاق وعدوا الأجيال القادمة بعالم أفضل، ولايوجد به سيطرة القوى العظمى، ولا يوجد به صراعات مسلحة ولا عقاب جماعي، معقبًا :"بعد 75 سنة إسرائيل تقول للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعالم كله" طز".

إسرائيل بعد 75 سنة تقول لا يوجد حقوق للمواطن الفلسطيني





وأشار «أسامة كمال» إلى أن إسرائيل بعد 75 سنة تقول لا يوجد حقوق للمواطن الفلسطيني، وهذا من قبل طوفان الأقصى، منوهاً إلى أن إسرائيل قررت إنها تحول قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم .