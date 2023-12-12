عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد طرح فيلم "أنا وابن خالتي".. تعرف عليه

أنا وأبن خالتي
أنا وأبن خالتي

قررت الشركة المنتجة لفيلم أنا وابن خالتي طرحه فى دور العرض السينمائي فى مصر والعالم العربي ، فى الرابع من شهر يناير القادم . 

العمل من المقرر أن  يجمع بين بيومي وفؤاد وسيد رجب بعد نجاحهما الكبير فى فيلم “ وقفة رجالة ” ، والذى حقق أعلي إيرادات فى السينما السعودية .

ايرادات السينما أمس .."شماريخ" يتمسك بالصدارة و" أولاد حريم كريم" الأخير

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

فيلم "أنا وابن خالتى" تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

فيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

ويعد آخر أعمال سيد رجب فيلم ابن الحاج أحمد بطولة الفنان شيكو، رحمة أحمد، صبري فواز، محمد لطفي، مصطفى غريب، عايدة رياض، والعمل من إخراج معتز التوني.

بينما كان آخر أعمال بيومى فؤاد فى السينما فيلم سنة أولي خطف" بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، علي غالب، إسماعيل فرغلي، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، عصام شاهين،سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

فيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تعاني من قدر عال من الغباء، إلا أن أفرادها يلجأون بالصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية.

فيلم انا وابن خالتى فيلم ابن الحاج أحمد معتز التوني فيلم سنة اولى خطف سنة أولى خطف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

ترشيحاتنا

مسيرات تجوب الإسكندرية لتشجيع المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

باكستان.. مصرع 23 من مسؤولي الأمن وإصابة آخرين في هجوم مسلح

الوضع كارثي.. مصادر طبية فلسطينية: الإسهال والإنفلونزا والجدري تنتشر بين النازحين

تصعيد جديد.. الفلبين تستدعي سفير الصين بسبب "المضايقات المتتالية"

مصر تختار الرئيس.. صورة مميزة من لجان التصويت بالمحافظات

كيف تخرج زكاة المال عن شهادة الاستثمار والوديعة البنكية.. طريقة سهلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

مذ.بحة معرة النعمان.. الحملة الصليبية الأولى.. جرائم قـ.تل جماعي وأكل لحوم البشر

فيديو

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

فيديو لامرأة فلسطينية تتضرع إلى الله يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد ماذا فعلت

فلسطين حرة.. مواطن ألماني يثير ضجة بتصرف غير متوقع| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ