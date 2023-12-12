موعد طرح فيلم "أنا وابن خالتي".. تعرف عليه

قررت الشركة المنتجة لفيلم أنا وابن خالتي طرحه فى دور العرض السينمائي فى مصر والعالم العربي ، فى الرابع من شهر يناير القادم .

العمل من المقرر أن يجمع بين بيومي وفؤاد وسيد رجب بعد نجاحهما الكبير فى فيلم “ وقفة رجالة ” ، والذى حقق أعلي إيرادات فى السينما السعودية .

فيلم "أنا وابن خالتى" تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

فيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

ويعد آخر أعمال سيد رجب فيلم ابن الحاج أحمد بطولة الفنان شيكو، رحمة أحمد، صبري فواز، محمد لطفي، مصطفى غريب، عايدة رياض، والعمل من إخراج معتز التوني.

بينما كان آخر أعمال بيومى فؤاد فى السينما فيلم سنة أولي خطف" بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، علي غالب، إسماعيل فرغلي، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، عصام شاهين،سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

فيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تعاني من قدر عال من الغباء، إلا أن أفرادها يلجأون بالصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية.