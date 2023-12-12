إقبال كبير للناخبين بلجنة عثمان بن عفان في حدائق أكتوبر |صور

شهدت اللجان الانتخابية بحدائق أكتوبر، إقبالًا كبيرًا من الناخبين في الساعات الأولى من بدء عملية الاقتراع في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية 2024، وسط تفاعل من المنظمين بحزب مستقبل وطن أمانة حدائق أكتوبر على التنظيم وإظهار المشهد الحضاري.

إقبال كبير للناخبين بلجنة عثمان بن عفان بحدائق أكتوبر

وشهد محيط مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي، عثمان بن عفان، تأمين لرجال الشرطة، وفي مقربة منها شهدت مدرسة بلال بن رباح تجاوبًا وتفاعلًا من الناخبين على التصويت في الساعات المبكرة من اليوم.

بدأت مع دقات التاسعة صباح اليوم الثلاثاء أعمال الانتخابات الرئاسية في لجان مدارس حدائق أكتوبر، والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، حيث يتوافد الناخبون على لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، وجيل 2000، وبلال بن رباح.

إشراف قضائي كامل بالانتخابات

فيما تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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