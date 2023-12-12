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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الانتخابات الرئاسية.. المصريات يواصلن تصدر المشهد في ختام الماراثون بأكتوبر | صور

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024 

حافظت المرأة المصرية على تصدرها المشهد الختامي لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، حيث توافدن مع صباح اليوم، الثلاثاء، على مقر اللجان الانتخابية بمدينة حدائق أكتوبر، والتي تشمل عدة لجان انتخابية، بينها الشهيد محمد جمال مغربي- عثمان بن عفان سابقا، ومدرسة بلال بن رباح، وجيل 2000، وغيرها من اللجان الانتخابية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات قبل انطلاق الماراثون في الداخل.

المصريات يواصلن تصدر المشهد في ختام الماراثون بأكتوبر

وحرصت السيدات على توجيه رسالتهن للعالم بأنهن داعمات لاستقرار الوطن، وإحدى أهم ركائز البناء للجمهورية الجديدة، وعلى التواجد ما بين ناخبة ومشرفة، لتبرهن قدرتها على التفاعل الإيجابي مع الاستحقاق الدستوري، وترسيخ إيمانها بأهميتها في التجاوب مع قضايا الوطن.

وبدأت مع دقات التاسعة صباح اليوم، الثلاثاء، أعمال الانتخابات الرئاسية في لجان مدارس حدائق أكتوبر، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، حيث توافد الناخبون على لجان مدرسة الشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، وجيل 2000، وبلال بن رباح.

بدء أعمال اليوم الختامي للانتخابات الرئاسية بلجان حدائق أكتوبر | صور

الانتخابات الرئاسية 2024.. لجان أكتوبر والشيخ زايد تتأهب لختام الماراثون

ووجه الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، رسالة أكد خلالها أهمية المشاركة باعتبارها واجبا دينيا ووطنيا.

«عامر» شدد في كلمته التي وجهها من أمام لجنة الناخبين بمدينة الإنتاج الإعلامي أمس، الاثنين، على أن التجربة المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024، أثبتت للعالم أجمع أن ما نقوم به بمثابة تجربة صالحة لكل زمان ومكان، وأن هذا العرس الديمقراطي وهذه التجربة المصرية تجربة متميزة.

فيما تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والذي يبلغ 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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