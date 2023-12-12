جيش الاحتلال : استهداف قاذفات صواريخ حماس.. ومداهمة مقار الحركة| فيديو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه نفذ العديد من الضربات ضد قاذفات صواريخ حماس في قطاع غزة خلال امس، بما في ذلك واحدة كانت تطلق القذائف على سديروت.



ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وادعى جيش الاحتلال إن قوات الفرقة 162 العاملة في جباليا ووحدة جمع الاستخبارات القتالية 636 حددت الصواريخ التي يتم إطلاقها نحو سديروت، ووجهت طائرة لضرب الموقع على الفور.

كما زعم جيش الاحتلال مداهمة وحدة دوفديفان مبنى يستخدمه مقاتلو حماس وأنها وجدت حوالي 250 قذيفة هاون وصاروخ وقذائف آر بي جي.

وبالإضافة إلى ذلك، يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن البحرية نفذت ضربات ضد مقاتلي حماس وحددت مواقع إطلاق النار على القوات البرية في غزة.