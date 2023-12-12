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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج أثناء استضافته نظيره الهولندي| شاهد

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لموقف محرج مع نظيره الهولندي

تعرض رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك إلى موقف محرج أمام الصحافيين بمقر رئاسة الوزراء في بريطانيا. وذلك أثناء استضافته لنظيره الهولندي المنتهي ولايته مارك روته.

خرج ريشي سوناك من باب داونينج ستريت رقم 10 لاستقبال رئيس الوزراء الهولندي المنتهي ولايته مارك روته والتقاط الصور من قِبل الصحفيين. 

عدم فتح الباب

 

وبعد الانتهاء من التحية، تعرض الثنائي لموقف محرج حيث لم يستطيعا الدخول إلى مقر رئاسة الوزراء في بريطانيا. وذلك لأن الباب كان مغلقًا مما جعلهم يشعرون بالحرج ويبحثون عن أحدًا يفتح لهم الباب.

ظهر ذلك في مقطع فيديو تم بثه من قِبل صحيفة "التلغراف" البريطانية الوطنية يوضح وضع "سوناك" ليده على الباب رقم 10 إلا أنه وجده مغلقًا ثم أخذ يبحث عن شخصًا ما هو ونظيره الهولندي ليفتح لهما الباب قبل أن يتم فتحه في النهاية من الداخل. 

وتًعد هذه المقابلة هي الاجتماع الدبلوماسي الأخير بين رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك ونظيره الهولندي المنتهي ولايته مارك روته بعدما أعلن الأخير أنه سيترك السياسة بسبب خلافات حول الهجرة في وقت سابق من هذا العام.

رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك مقر رئاسة الوزراء مارك روته رئيس الوزراء الهولندي المنتهي ولايته مارك روته

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