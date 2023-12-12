يسر فلوكس تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة وتشيد بمشاركة المواطنين غير المسبوقة

أدلت المخرجة الدكتورة يسر فاروق فلوكس، رئيس المؤسسة العربية للإعلام والثقافة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بمركز شباب الشيخ زايد.



وأعربت عن سعادتها بالمشهد الحضاري الذي شاهدته من خلال ارتفاع نسبة مشاركة المواطنين والإقبال غير المسبوق على التصويت والمشاركة السياسية في الانتخابات، مما يؤكد وعي الشعب المصري وإيمانه بالديمقراطية والمنافسة الانتخابية المشرفة والنزيهة، وهو ما يعد رسالة قوية من الشعب المصري إلى العالم بقدرة المصريين على مواجهة التحديات وتخطي الصعاب نحو الجمهورية الجديدة، وتقديم صورة ديمقراطية حضارية تليق باسم مصر .



ودعت «فلوكس» المواطنين الذين لم يشاركوا في تلك التجربة الديمقراطية المشرفة، إلى ضرورة التوجه إلى لجان الاقتراع اليوم وهو أخر أيام التصويت، ليكونوا جزءًا من تجربة حضارية وخطوة هامة نحو مستقبل أفضل لوطننا وأبنائنا، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤسس الجمهورية الجديدة.