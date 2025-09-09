محروس تدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر: مساس بالسيادة العربية

أدانت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أن هذا التصعيد يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية شقيقة، ويكشف عن تجاوز خطير للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وأكدت محروس أن الهجوم لا يستهدف قطر وحدها، بل هو تحدٍ سافر للمنظومة العربية برمتها، مشددة على أن الاعتداءات المتكررة من جانب الاحتلال الإسرائيلي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وأضافت أن استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مقبول، خاصة في ظل الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وتجويع، مطالبة بضرورة موقف دولي حازم يلزم الاحتلال بوقف اعتداءاته واحترام قواعد القانون الدولي.

واختتمت النائبة مرثا محروس تصريحها بالتأكيد على أن وحدة الصف العربي والدفاع عن السيادة الوطنية هي السبيل لحماية الأمن القومي المشترك، داعية إلى تعزيز التضامن بين الدول العربية لمواجهة أي عدوان يهدد استقرار المنطقة.