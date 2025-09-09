قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محروس تدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر: مساس بالسيادة العربية

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس
فريدة محمد

أدانت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أن هذا التصعيد يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية شقيقة، ويكشف عن تجاوز خطير للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وأكدت محروس أن الهجوم لا يستهدف قطر وحدها، بل هو تحدٍ سافر للمنظومة العربية برمتها، مشددة على أن الاعتداءات المتكررة من جانب الاحتلال الإسرائيلي تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وأضافت أن استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مقبول، خاصة في ظل الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني من قتل وتهجير وتجويع، مطالبة بضرورة موقف دولي حازم يلزم الاحتلال بوقف اعتداءاته واحترام قواعد القانون الدولي.

واختتمت النائبة مرثا محروس تصريحها بالتأكيد على أن وحدة الصف العربي والدفاع عن السيادة الوطنية هي السبيل لحماية الأمن القومي المشترك، داعية إلى تعزيز التضامن بين الدول العربية لمواجهة أي عدوان يهدد استقرار المنطقة.

الغارة الإسرائيلية النائبة مرثا محروس مجلس النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا سيادة دولة عربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

19 دولة تؤكد مشاركتها في البطولة العربية والإفريقية للترايثلون مع جامعة الجلالة

هاني أبو ريدة

أبو ريدة يشيد بروح المنتخب وآدائه البطولي

عمر مرموش

تفاصيل إصابة عمر مرموش خلال مواجهة بوركينا فاسو

بالصور

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد