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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2024.. سلوى خطاب وإنتصار تنضمان لـ المعلم

صدى البلد

انضمت كل من الفنانة سلوى خطاب والفنانة إنتصار الى فريق عمل مسلسل “ المعلم ” ، والمقرر أن يخوض من خلاله الفنان مصطفى شعبان الماراثون الرمضاني القادم .

 

وانضمت الفنانة سهر الصايغ والفنان أحمد بدير إلى فريق عمل مسلسل “ المعلم ”  حيث يتم تصوير عدد من المشاهد فى الوقت الراهن .

 

العمل من بطولة مصطفي شعبان ،سهر الصايغ وهاجر أحمد ،أحمد فؤاد سليم ، ومن إخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف ومن المفترض أن يعرض المسلسل في رمضان 2024.

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مسلسل "بابا المجال"

 

من ناحية أخرى قدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال" وشارك فى بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

 

 

تفاصيل مسلسل«المعلم»

العمل من بطولة مصطفي شعبان ،سهر الصايغ وهاجر أحمد ،انتصار ،أحمد فؤاد سليم ، ومن إخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف ومن المفترض أن يعرض المسلسل في رمضان 2024.

 

مسلسل "بابا المجال"

من ناحية أخرى قدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال" وشارك فى بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

المعلم أحمد فؤاد سليم الفنان مصطفى شعبان الفنان أحمد بدير الفنانة سلوى خطاب الفنانة سهر الصايغ الفنانة انتصار إيرادات السينما

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